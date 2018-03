Un incendi en un camió d'electrodomèstics obliga a tallar la C-221

El foc ha afectat tota la caixa del transport

Actualitzada 17/03/2018 a les 10:59

La caixa d’un camió que transportava electrodomèstics s’ha cremat per complet aquesta matinada. El vehicle estava circulant per la C-221, al quilòmetre 69, a l’alçada de Batea, quan de sobte ha començat a cremar. El conductor del camió ha avisat als Bombers a les 5.45 hores de la matinada i han desplaçat 5 dotacions per treballar-hi.Els Bombers han aconseguit extingir el foc a les 6.20 hores i cap persona ha resultat ferida. A causa de l’incendi, la carretera ha quedat tallada i a hores d’ara, encara hi ha retencions, ja que encara s’ha de treure el camió de la calçada. Segons informa el Servei Català de Trànsit, s’està donant pas alternatiu entre el quilòmetre 69 i el 70.