Denunciat per escampar raticida en un camp de tarongers d'Ulldecona per controlar la plaga de conills

Els Mossos d'Esquadra adverteixen que es tracta d'una pràctica no selectiva que pot afectar també altres animals i depredadors

Actualitzada 16/03/2018 a les 17:50

Els Mossos d'Esquadra han denunciat el responsable d'una finca de tarongers d'Ulldecona (Montsià) com a suposat responsable d'escampar un raticida amb l'objectiu de controlar la plaga de conills. Després de tenir coneixement de la presència d'una gran quantitat de verí en aquest camp, agents de la unitat de Medi Ambient es van desplaçar fins al lloc on van comprovar que la substància era un raticida per controlar les plagues de rosegadors. Una pràctica, recorda el cos policial, que no és nova a les Terres de l'Ebre, amb l'objectiu de posar fre a la superpoblació de conills, però que es tracta d'un mitjà no selectiu i, per tant, pot afectar directament altres animals o indirectament els depredadors. El responsable de la finca va ser denunciat administrativament en virtut de la Llei de Protecció dels Animals. La pràctica, però, també podria ser constitutiva de delicte relatiu a la protecció de la flora, la fauna i els animals domèstics, segons el Codi Penal actual, arribant a penes de fins a dos anys de presó.