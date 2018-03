Foment licita cinc rotondes més a la N-340, al pas per les Terres de l'Ebre

Es faran en terme municipal d'Alcanar, de Sant Carles de la Ràpita, de Camarles, de l'Ametlla de Mar i de l'Hospitalet de l'Infant

El Ministeri de Foment ha licitat la construcció de cinc rotondes a la carretera N-340 a Alcanar, Sant Carles de la Ràpita, Camarles, l'Ametlla de Mar i l'Hospitalet de l'Infant.El pressupost de licitació de les obres és de 2,34 milions d'euros. Les rotondes tindran 50 metres de diàmetre a excepció de la de l'Ametlla de Mar, que és de 55 metres. Permetran connectar de forma més segura la carretera N-340 amb altres vies de la zona, així com amb els vials d'accés als diferents municipis, urbanitzacions, indústries i explotacions agrícoles.Els accessos de l'N-340 a les rotondes s'han dotat de dos carrils per incrementar la capacitat i millorar el nivell de servei, segons s'indica des de Foment. El criteri d'implantació seguit en tots els casos permet el màxim aprofitament possible del ferm existent i una minimització de l'afecció a serveis i ocupacions.