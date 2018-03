Els primers cinc agents imputats arran la seixantena de denúncies de ciutadans ferits l'1-O declaren per videoconferència des de Madrid davant la jutgessa d'Amposta

Actualitzada 14/03/2018 a les 15:39

Agents de la Guàrdia Civil que van participar en les càrregues contra els votants de l'1-O a Sant Carles de la Ràpita sostenen que van actuar per fer front a la «resistència activa» plantejada pels ciutadans i «protegir» els membres de la policia judicial que intentaven fer complir l'ordre judicial d'aturar el referèndum. Això és el que han declarat aquest dimarts al matí davant el jutjat número 4 d'Amposta els primer cinc guàrdia civils citats com a imputats, que només han respost les preguntes dels seus advocats i de la jutgessa. Ho han fet des de Valdemoro, Madrid, mitjançant videoconferència. Els advocats de la seixantena de veïns que han denunciat lesions i danys morals preveuen que el nombre de citacions i imputacions creixerà –l'operatiu estava format per més d'un centenar d'efectius-. Volen, a més, conèixer qui va donar les ordres de carregar, sobretot després que la interlocutòria del TSJC demanava no alterar la convivència ciutadana. Una vintena de persones s'ha concentrat aquest dilluns al matí amb pancartes contra la violència dels cossos estatals davant dels jutjats, on els Mossos han establert un important dispositiu de seguretat que limitava l'accés a la zona.