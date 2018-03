A presó un lladre per quatre robatoris amb arma de foc o ganivet al Montsià

L’home és veí d'Alcanar de 28 anys i de nacionalitat eslovaca

Actualitzada 14/03/2018 a les 15:45

Els Mossos d’Esquadra van detenir el passat 7 de març un veí d’Alcanar (Montsià) de 28 anys i de nacionalitat eslovaca com a presumpte autor d’un robatori amb força a l’interior d’habitatge i quatre robatoris amb intimidació. Els fets es remunten al passat mes de gener quan els mossos d’esquadra van ser coneixedors que s’havia produït un robatori amb força en un habitatge de segona residència ubicat en aquest municipi. La investigació d’aquest robatori va concloure dimecres passat amb la identificació i detenció del presumpte autor. El posterior estudi dactiloscòpic del detingut va permetre relacionar-lo amb quatre robatoris amb violència i intimidació ocorreguts en anys anteriors a les localitats Sant Carles de la Ràpita i Alcanar. En tots els casos va intimidar a les seves víctimes amb una arma de foc curta o un ganivet.Concretament, se l’acusa de dos robatoris comesos durant el mes de desembre de l’any 2016 a Alcanar. En el primer va amenaçar una família per intentar accedir al seu domicili, sense aconseguir-ho, i el mateix dia va amenaçar el recepcionista d’un hotel per sostreure els diners de la caixa.El tercer robatori el va cometre l’abril de l’any passat quan va assaltar un pescador a Alcanar Platja i li va sostreure el telèfon mòbil. Finalment, el passat mes de maig va intimidar dues dones a Sant Carles de la Ràpita i els hi va robar la bossa de mà.El detingut va passar el 8 de març a disposició judicial davant del jutjat d’Instrucció de guàrdia d’Amposta, el qual va decretar l’ingrés a presó.