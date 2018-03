Cinc gossos d'un caçador ataquen a un ciclista i el deixen en greu estat de salut

Es tracta del tercer atac dels gossos d'un veí de Móra d'Ebre amb llicència per caçar porcs senglars

Un veí de Pinel de Brai es va veure atacat per cinc gossos d'un caçador quan feia un recorregut en bicicleta pel Camí de les Flors a Miravet. L'home va ser mossegat a cames, braços i espatlla pels animals que, segons confirmen els Mossos d'Esquadra a aquest mitjà, pertanyien a un caçador. Els fets van tenir lloc el passat dissabte a les dotze del matí. Els gossos d'aquest caçador ja havien protagonitzat dos atacs diferents, un en 2014 i un altre en 2015 a persones que practicaven esport per la zona. El caçador és un veí de Mora d'Ebre que caçava amb llicència i únicament amb gossos entrenats, sense arma.Després de l'atac, el propietari dels gossos va tocar una trompeta de cacera i els animals van deixar anar la seva víctima segons expliquen fonts policials. El propietari va argumentar que si s'hagués apropat encara s'haguessin acarnissat més amb la víctima donat que els animals estan entrenats d'aquesta manera.El Diari de Tarragona afegeix que el ciclista va trucar el seu germà perquè el vingués a recollir però en no poder facilitar el punt on es trobava, la localització es va demorar durant més d'una hora. La víctima va ser localitzada pel seu germà en un toll de sang i en un greu estat de salut. Va ser traslladat a l'Hospital Comarcal de Móra d'Ebre, on va ser atès d'urgència. La intervenció va durar més de quatre hores i encara es troba ingressat.Els mossos confirmen que han localitzat al propietari dels animals i serà investigat per delicte de lesions i omissió d'auxili. L'atestat es manté obert. Els gossos estan, de moment, a les gosseres que té el propietari per mantenir els gossos de caça. La víctima es troba encara ingressada a l'Hospital.