ERC anunciarà la decisió sobre Salvadó «les properes hores»

Sabrià insisteix en la «guerra bruta» i afirma que presentaran denúncia contra el programa Espejo Público

Actualitzada 12/03/2018 a les 14:42

El portaveu d'ERC, Sergi Sabrià, ha assegurat que la reunió de la permanent nacional d'aquest dilluns ha abordat les paraules del diputat i secretari general adjunt del republicans, Lluís Salvadó, en una conversa telefònica filtrada a Antena3. En emmarcar-les en una «broma» i en denunciar «guerra bruta», Sabrià ha admès també que les «disculpes molt necessàries» de Salvadó aquest cap de setmana no els permeten encara «donar el tema per tancat». I per això, amb la mirada posada al grup parlamentari, Esquerra comunicarà «les properes hores allò que s'hagi decidit», després que Salvadó es posés a disposició del partit aquest diumenge. «Quan tinguem una resposta definitiva la farem saber de seguida», ha assegurat Sabrià en una roda de premsa que s'ha endarrerit una hora i en què també ha afirmat que denunciaran el programa Espejo Público per «l'ús i l'abús» d'aquesta gravació.El portaveu d'ERC ha carregat contra un Estat «corcat» i veu en la filtració de la polèmica conversa un «exemple més de la repressió». «La guerra bruta no ens farà moure ni un mil·límetre de les conviccions; les paraules són desafortunades i inacceptables malgrat que siguin fruit d'una violació inacceptable de la seva intimitat», ha afegit el també portaveu parlamentari.Sabrià ha defensat que Salvadó se n'ha mostrat «avergonyit» i ha insistit que el marc de la conversa telefònica és una «broma». «Ningú pot pensar que aquest sigui el pensament de Lluís Salvadó», ha resolt. En aquest context, el també diputat d'Esquerra ha lamentat que l'Estat «gravi converses privades» i les difongui «un dia determinat per acabar amb els actius» del procés. I «Salvadó n'és un», ha reblat.