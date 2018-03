Declara l'alcalde de l'Ampolla sobre els símbols i llaços grocs als espais públics

Francesc Arasa, investigat per un suposat delicte de propaganda electoral, diu que va complir el requeriment de la Junta Electoral de Zona

Actualitzada 12/03/2018 a les 16:57

L'alcalde de l'Ampolla, Francesc Arasa (PDeCAT), ha declarat aquest dilluns al matí als jutjats de Tortosa que el consistori no podia retirar els símbols i llaços grocs d'espais públics que no eren de titularitat municipal. El jutjat número 2 de Tortosa investiga l'alcalde per un presumpte delicte de propaganda electoral, arran la denúncia de la Junta Electoral de Zona de Tortosa. L'organisme va reclamar al consistori ampollero, entre d'altres de la zona, que retirés els símbols «partidistes» –llaços grocs, estelades i pancartes demanant la llibertat dels presos polítics- durant la campanya electoral del 21-D. Arasa argumenta que el passat 5 de desembre van donar compliment «total» a aquest requeriment en els espais públics de titularitat municipal, però que no podien actuar en altres que són propietat d'Adif, Abertis o el Ministeri de Foment. «Volen atemorir-nos però ens mantenim dempeus», ha manifestat a la sortida del jutjat.Desenes de ciutadans, així com dirigents i càrrecs electes del PDeCAT, el seu partit, s'han concentrat a les portes dels jutjats de Tortosa per donar suport a l'alcalde de l'Ampolla en la seva compareixença judicial. Arasa ha negat de ple haver comès el suposat delicte de propaganda electoral pel qual se l'investiga i ha assegurat que va complir de forma «total» el requeriment de la Junta Electoral de Zona, que també van rebre alcaldes de municipis com Roquetes o Alcanar. Concretament, ha relatat que el passat dia 5 de desembre el consistori va ordenar la retirada de tots els símbols considerats partidistes. «Vam actuar amb diligència i en 24 hores estava tot fora», ha apuntat. Més encara, explica que el consistori havia demanat a l'organisme electoral que precisés els elements prohibits, principalment l'estelada a l'entrada del municipi i els llaços grocs situats en edificis municipals.Després de procedir en aquest sentit, l'alcalde indica que només van quedar presents els símbols que es trobaven en espais que no eren de titularitat municipal –com la concessionària d'autopistes Abertis, el Ministeri de Foment, titular de la N-340, i Adif, de la via fèrria-. «No teníem cap competència per retirar-ho i no ho podíem fer», sosté. I, malgrat això, lamenta, van acabar sent portats per la mateixa Junta Electoral de Zona als jutjats. En aquest context, l'alcalde ha entomat la citació amb perplexitat. Especialment després que els Mossos d'Esquadra plasmessin en un informe, el passat 18 de desembre, que els símbols pendents de retirar es trobaven en espais de titularitat no municipal, sinó d'altres administracions o entitats, i emprenien gestions amb aquests per retirar-los.«Crec que el que busquen és intimidar i acovardir-nos. No té cap ni té peus que ens citin a declarar quan ja havíem tret tots els símbols que ens demanava la Junta Electoral. Per tant el que volen és atemorir-nos però ens mantenim dempeus», ha assegurat Arasa a la sortida de la seva declaració als jutjats de Tortosa.