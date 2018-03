Salvadó: «No sé què decidiré fer les properes hores. Com sempre estaré a la disposició del que consideri el meu partit»

Torna a disculpar-se i espera que se’l jutgi per «30 anys de fets» i no per una «conversa sarcàstica robada de la intimitat»

Actualitzada 11/03/2018 a les 17:08

El diputat d’ERC Lluís Salvadó ha assegurat en una publiació al seu Facebook que no sap què decidirà fer les «properes hores» però sosté que, com sempre, estarà a disposició «del que consideri el seu partit». En aquest sentit, ha tornat a demanar disculpes «a totes les dones i homes que s’han sentit ofesos i decebuts», especialment a la seva «família d’ERC», per una conversa «del tot improcedent i descontextualitzada». En aquest sentit, lamenta que després de 30 anys de «militància activíssima en els valors republicans» i de lluita «contra totes les discriminacions» hagi de passar per un «miserable masclista» i espera, alhora, que se’l jutgi per «30 anys de fets» i no per una «conversa sarcàstica robada de la intimitat». «Hi insisteixo per si algú ha interpretat que estem davant de la norma i no pas de l’anècdota, però per molt desafortunada que sigui, no passa de ser un bolet aïllat», ha reblat.