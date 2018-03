Recullen 4 tones de residus, la majoria plàstics, en la campanya 'Per un Delta Net'

La brossa es portarà a un abocador davant la complexitat de donar una segona vida als materials

La campanya de sensibilització ambiental 'Per un Delta Net' ha recollit aquest diumenge unes 4 tones de brossa en espais naturals de set municipis del delta de l'Ebre. La majoria de residus, aproximadament un 75%, són plàstics. Així, s'han trobat bàsicament taps, ampolles, bidons o fragments de plàstic, però també tovalloletes o arts de pesca. A la platja dels Eucaliptus, a Amposta, s'ha arribat a localitzar, a més de taules o butaques abandonades a la zona, una barqueta, que també han retirat. L'activitat es fa amb la col·laboració de voluntaris, entre els quals hi ha un important gruix de persones joves participant. En el cas de la bassa de les Olles i l'Encanyissada, les societats de caçadors han col·laborat especialment en la seva neteja. La brossa recol·lectada anirà directament a un abocador davant la complexitat que al material, molt desgastat per l'aigua, el sol i plens de sorra, se li pugui donar una segona vida. En la campanya s'han netejat espais naturals de l'Ampolla, Camarles, l'Aldea, Deltebre, Amposta, Sant Carles de la Ràpita i Sant Jaume d'Enveja.