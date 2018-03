Més de 200 voluntaris netegen espais 'Per un Delta Net' amb el repte de sensibilitzar la població per un canvi d'hàbits

Set municipis s’uneixen en la campanya de recollida de brossa, un 80% del qual és plàstic

Uns guants i un sac. Són les úniques eines amb què més de 200 voluntaris participen aquest diumenge en l’acte central de la campanya ‘Per un Delta Net’ per netejar els principals espais d’aquest entorn natural en set municipis de la zona. La iniciativa, més enllà de recollir la brossa, vol sensibilitzar la població perquè canviïn els seus hàbits de consum diaris i millorin la conducta en relació al medi ambient. En campanyes anteriors s’han recollit, en un sol matí, fins a set tones de residus. La brossa recol·lectada, un 80% del qual és de plàstic, anirà directament a un abocador davant la complexitat que al material se li pugui donar una segona vida. Els objectes trobats estan “tan plens d’arena, porten temps surant al mar i tocats pel sol” que la indústria ja no els accepta per al reciclatge, ha lamentat Xavier Abril, tècnic del Parc Natural del delta de l’Ebre i coordinador de la jornada.En l'anterior campanya, 500 quilos de plàstic recollits van anar a mans d'una ONG francesa, que manté un acord amb una empresa de xampús, i el material es va convertir en 128 quilos de taps per als envasos. Amb tot, el dilema que se'ls planteja als impulsors de 'Per un Delta Net' és si, mediambientalment, compensa haver d'enviar els residus fins a Marsella perquè se'ls doni una segona vida. Per això, enguany, i mentre no trobin una solució més adient, enviaran tots els residus a l'abocador.Abril apunta que els residus que es troben, dels quals fan inventari un a un cada vegada que el sac d'un voluntari arriba al camió que els recull, són «un reflex de l'estil de vida de la societat on vivim». Quan es troben un munt de bastonets de les orelles enmig de la platja, significa que algú «els ha llençat per la tassa del vàter de casa seva pensant-se que és un abocador». «El plàstic ha vingut per fer-nos la vida més fàcil però és un element que es quedarà per sempre», ha exposat Abril, que demana que cadascú es plantegi quantes bosses de plàstic ha utilitzat en només una setmana i quants minuts de vida li ha donat.Aquesta acumulació de brossa té una dificultat afegida en un mar tancat, on el 70% del Mediterrani viu a la costa. «Ens arriben molts objectes transportats per rius, pels pluvials de les ciutats, sumat al vent i als temporals, que retornen els residus cap a la sorra».Un dels objectius de 'Per un Delta Net' és que cada vegada s'hagi de fer menys neteja i que, en canvi, els esforços de prevenció per evitar residus siguin més grans. Els arguments per apostar per evitar els residus són molts, i és que a més de crear dificultats a la salut, també té afectacions sobre la vida marina, especialment per als cetacis i les tortugues, a més de les seves repercussions en sectors socioeconòmics lligats al mar, com el transport marítim, la pesca o el turisme.Més de 200 voluntaris s'han sumat a la campanya i durant tot el matí han pentinat les platges i espais periurbans de municipis com l'Aldea o Camarles, recollint brossa. En el cas de la platja dels Eucaliptus d'Amposta, han estat un grup d'una vintena de persones qui s'han unit. La majoria ja havien participat en edicions anteriors i comentaven que, respecte a l'any passat, enguany estaven trobant-se amb menys residus. Amb tot, això no significa que sigui una bona notícia perquè el darrer temporal podria haver-se endut part de la brossa, retornant-la al mar, o enterrant-la sota la sorra.Entre el grup de voluntaris als Eucaliptus hi havia un gran gruix de joves. Entre elles, la Daniela Gil, que ha explicat que s'estima el Delta i per això s'ha apuntat a col·laborar amb el parc natural. També l'Andrea i l'Ariadna, que se senten «a gust» netejant els espais naturals que s'estimen. «És responsabilitat de tots tenir l'entorn net i, ja que n'hi ha que no el cuiden, ho fem nosaltres», ha explicat l'Ariadna. Amb el sac a les mans, han explicat que s'han trobat bàsicament amb plàstics, com taps o ampolles i xarxes de pesca.