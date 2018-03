Lluís Salvadó: «A qui tingui les mamelles més grosses l'hi dones i ja està»

S'ha filtrat la polèmica conversa de l'ebrenc posterior a la dimissió de la reusenca, Meritxell Ruiz, com a consellera d'Ensenyament

Actualitzada 09/03/2018 a les 17:08

Resposta de Marta Rovira

Salvadó demana disculpes

El programa Espejo Público d'Antena 3 ha filtrat aquest divendres, 9 de març, una conversa masclista entre l'exsecretari d'Hisenda d'ERC Lluís Salvadó i l'exsecretari general de vice-presidència Josep Maria Jové sobre la dificultat de trobar consellera d'Ensenyament. La conversa va ser posterior a la dimissió de consellera d'Ensenyament Meritxell Ruiz, que va ser rellevada en el càrrec per Clara Ponsatí.Entre les frases de la xerrada hi ha: «No troben ninguna dona. Estan buscant una brasilera», apuntava l'ebrenc Salvadó. Al que Jové contesta «I la dona de Puigdemont no és romanesa? Suposo que ella sí que es posarà». L'exsecretari d'Hisenda d'ERC assegurava entre rialles «estan buscant una romanesa, via la dona de Puigdemont, o una brasilera, que són resultones».«Trobar dones és missió imposible. És més fàcil inaugurar un auditori que trobar dones», segueix Jové, exnúmero 2 d'Oriol Junqueras. Mentre Salvadó li contesta «Doncs mira, a qui tingui les mamelles més grosses l'hi dones i ja està», provocant una riallada en el seu company.Lluís Salvadó, de Sant Carles de la Ràpita i actual diputat al Parlament de Catalunya per Esquerra Republicana, va ser un dels detinguts a l'operació de la Guàrdia Civil contra la Conselleria d'Economia i altres departaments de la Generalitat de Catalunya per l'organització del referèndum de l'1-O.La secretària general d'ERC, Marta Rovira, ha lamentat les paraules del diputat del seu grup Lluís Salvadó, exsecretari d'Hisenda, en conversa amb un altre interlocutor sobre la recerca d'una dona per ocupar un càrrec, i que ha filtrat Antena3 aquest divendres al matí, després de les mobilitzacions multitudinàries pel Dia Internacional de la Dona. Fonts d'ERC han desmentit que sigui ell. A través de Twitter, Rovira ha sentenciat que les paraules de Salvadó són «inapropiades i no es corresponen a l'ideari d'ERC».Així mateix, Rovira ha apuntat que Esquerra treballa per construir una societat «amb igualtat efectiva», i ha recordat que el partit ha aplicat el Pla d'Igualtat i que ha fet unes «llistes electorals cremallera 100%», a més de comprometre's a la paritat en el nou Govern. Així mateix, la secretària general d'ERC avança que estudiaran les «accions legals oportunes» davant les filtracions «sovintejades» d'aquest tipus de converses privades, i «l’ús polític premeditat» que en fa el govern espanyol per anar «en contra d’una opció política concreta».El diputat d'ERC Lluís Salvadó ha demanat disculpes per la conversa amb un altre interlocutor sobre la recerca d'una dona per ocupar un càrrec. En un missatge a Twitter, l'exsecretari d'Hisenda a reconegut que és una conversa «en absolut apropiada» i ha demanat disculpes «d'entrada i sortida». A més, ha apuntat que el diàleg -que se situa al juliol- no és amb l'exsecretari general de Vicepresidència Josep Maria Jové , tal i com apuntava Antena3, sinó amb un «amic». «És l'enèsima conversa amb familiars i amics filtrada per la policia que res té a veure amb la causa», ha criticat Salvadó que, alhora, ha anunciat que presentarà una denúncia per «protegir la intimitat de terceres persones».