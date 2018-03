Una secretària nacional de l'ANC de l'Ebre, sancionada per les accions del 3-O

En l'expedient es considera Irene Negre «responsable del tall» de l'autopista AP-7 al Baix Ebre i rep una multa de 200 euros

Actualitzada 06/03/2018 a les 13:55

Mentres vosaltres no feu el que heu de fer i el que us vàreu comprometre a fer quan ens vàreu demanar el vot el dia 21D, el poble en paga les conseqüències. #vergonya #noesteualalçada @Esquerra_ERC @Pdemocratacat @JuntsXCat pic.twitter.com/wMeHtPt1Iq — Irene Negre #Sí (@irenenegre) 5 de març de 2018

L'ebrenca Irene Negre, secretària nacional de l'ANC i portaveu de l'Assemblea a les Terres de l'Ebre, ha rebut una multa del Departament d'Interior on se la qualifica de «responsable» d'un dels talls de carretera que es van fer durant l'aturada de país del 3 d'octubre. En concret, Negre va ser identificada pels Mossos d'Esquadra en el tall que es fa fer a l'autopista AP-7, entre l'Aldea i Camarles, al Baix Ebre. Ara ha rebut una notificació d'obertura d'expedient sancionador, incoat per una presumpta infracció administrativa de la normativa de protecció ciutadana. La multa que se li reclama és de gairebé 200 euros. La portaveu ebrenca ho ha posat en mans dels advocats de l'ANC i ha recamat la reacció política dels partits contra la «repressió» actual que també pateix «el poble».Negre té ara entre 5 i 10 dies per presentar al·legacions. Segons ha explicat, els serveis jurídics de l'assemblea no tenen constància de cap altre cas en què l'expedient hagi arribat amb la sanció fixada i sense un requeriment previ. Fonts d'Interior han descartat que el procediment sigui incorrecte i han apuntat que aquestes multes i sancions poden arribar directament i sense requeriment previ, un cop s'ha identificat els responsables dels talls de carreteres que no hagin estat comunicats prèviament al Departament.Negre ha lamentat que els partits independentistes estiguin encallats i no arribin els acords, mentre altres «paguen les conseqüències». «Si no comencem a avançar en acords i assolir petites desobediències per arribar a l'objectiu que se'ns ha promès en unes eleccions il·legítimes, aquest repressió no pararà i el poble continuarà patint aquests atacs», ha lamentat Irene Negre. «Això no aturarà ningú perquè no renunciarem. Hi ha gent que pateix molt més. A mi m'ha arribat una multa però tinc companys a la presó i cap d'ells ha abandonat la lluita i continuen ferms en el seu convenciment», ha afegit.