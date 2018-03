Lewis Hamilton es passeja per Corbera d'Ebre

El pilot de Mercedes ha gravat un anunci per Puma a l'Església del Poble Vell

Actualitzada 06/03/2018 a les 15:44

El pilot de Formula 1 de Mercedes, Lewis Hamilton, ha visitat Corbera d'Ebre (Terra Alta) per gravar un anunci per Puma.L'Església del Poble Vell de Corbera d'Ebre s'ha convertit, aquest dilluns, en escenari del nou anunci de Puma. El lloc de gravació, un dels paisatges més coneguts de la Batalla de l'Ebre, ha tingut fortes mesures de seguretat. El pilot sembla que ha arribat i ha marxat amb un helicòpter. Tot i que la seva estada ha estat molt curta, per les xarxes socials ha creat molt de revolt.Hamilton no ha dubtat en penjar al seu compte d'Instagram un vídeo, on mostra l'interior de l'església.El pilot de Mercedes es troba a Montmeló realitzant els entrenaments previs a l'inici de la nova temporada de Formula 1.