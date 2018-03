La Ribera d'Ebre reivindica el rosa

Els camps d’ametllers, presseguers i cirerers tenyeixen la comarca aquest mes de març

Actualitzada 04/03/2018 a les 20:58

El Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) ha apuntat que aquest mes de febrer ha estat entre fred i molt fred arreu del país. També ha plogut més del que és habitual en aquest mes, tradicionalment «sec», i s’ha tancat amb episodis de neu que, en alguns punts, han estat extensos i abundants.Mentre tot això passava, a la comarca de la Ribera d’Ebre el paisatge s’anava tenyint de color rosa, oferint un aspecte que ens acosta més a la primavera, l’estació que encetarem aquest mateix mes. Els arbres fruiters que s’estenen per molts camps riberencs han començat a tenyir la comarca de colors blancs i rosats, oferint un paisatge esplèndid. Ja fa uns dies que van florir els ametllers, als quals segueixen els presseguers, i tot seguit despertaran els cirerers.Una bona opció per recórrer i gaudir d’aquest paisatge és fent un touring o ruta amb cotxe seguint les indicacions del mapa editat pel Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre. Es pot descarregar en versió PDF a la seva pàgina web (www.turismeriberadebre.org), i indica els punts on hi ha els conreus dels fruiters, així com els indrets per captar les millors panoràmiques. Així per exemple, es pot anar resseguint la C-12, que creua de nord a sud la comarca; recórrer la C-44, que s’enfila vers la serra de Tivissa i Llaberia; o bé transitar per la T-324, que uneix Móra d’Ebre amb Benissanet i Miravet. Un altre punt destacat del mapa és el pla d’Ini de Flix, situat a la zona sud del gran meandre. A més, s’apunta com un lloc altament recomanable el jaciment ibèric del Castellet de Banyoles, des d’on s’observa la vista panoràmica més bonica de la Cubeta de Móra i on tota aquesta catifa queda estesa als peus dels visitants.Una altra opció per recórrer el paisatge florit de la Ribera és fer-ho amb bicicleta o a peu, opcions que ofereixen empreses privades amb la col·laboració de l’àrea de Turisme del Consell Comarcal, el Centre Cultural Artur Bladé i les diferents associacions del sector turístic comarcal. Aquest any s’han posat en marxa dues propostes turístiques al voltant de la floració dels arbres fruiters. La primera consisteix en una ruta guiada pels conreus, precedida per una visita al refugi antiaeri de la Font Gran de Benissanet, i una degustació dels típics pastissets de la comarca (fins al 25 de març). La segona és una caminada guiada que recorre les rutes de pagès i el Camí de Sirga, i que es pot combinar amb la visita al refugi antiaeri de Benissanet, la visita al castell i el Cap de Vila de Mirave, o bé als espais de la Batalla de l’Ebre. Aquesta segona proposta es durà a terme durant els tres primers caps de setmana de març.Per comprovar l’estat de la floració a la comarca es poden consultar a les xarxes socials de Turisme de la Ribera d’Ebre, Facebook, Twitter i Instagram, on s’han anat etiquetant les imatges del territori amb el hastag #LaRiberaenFlor, i on els visitants d’aquesta ruta també poden penjar les seves fotografies.