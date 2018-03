Tampoc es pot circular per un carril en direcció sud i es fan desviaments per l'N-340

Actualitzada 03/03/2018 a les 10:34

L'AP-7 està tallada en sentit nord des de primera hora d'aquest dissabte arran d'un accident de trànsit entre dos camions a l'altura de l'Ametlla de Mar (Baix Ebre), que ha obligat a desviar el trànsit entre els quilòmetres 298 i 296. Tampoc es pot circular per un carril en direcció sud, i com a alternativa els vehicles es redirigeixen per l'N-340. El sinistre s'ha produït a un quart de nou i s'han vist implicats dos camions, un dels quals ha bolcat. A causa de l'accident, una persona ha resultat ferida lleu i ha estat atesa pel Sistema d'Emergències Mèdiques al lloc dels fets. També s'han activat cinc patrulles dels Mossos d'Esquadra i tres dotacions dels Bombers de la Generalitat.