Reobert el trànsit a l'AP-7 en sentit nord a l'Ametlla de Mar

Es manté un carril tallat en cada direcció per la retirada de dos camions accidentats

Actualitzada 03/03/2018 a les 16:21

Al voltant de les 13 hores s'ha reobert el trànsit a l'autopista AP-7 en sentit nord, que es mantenia tallada des de primera hora d'aquest dissabte per un accident en què s'han vist implicats dos camions. Arran del sinistre, un dels vehicles, que transportava carn, ha bolcat i ha perdut part de la seva càrrega. A hores d'ara encara es manté tallat un carril en sentit Girona i un altre en direcció sud, mentre es realitzen les tasques per retirar els dos tràilers. Per aquest motiu, es registren retencions en aquest punt, al quilòmetre 297.