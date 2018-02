Crema un magatzem amb bicicletes, eines i maquinària agrícola dins a Tortosa

També han cremat 400 quilos de llenya que es trobaven a l'exterior

Actualitzada 26/02/2018 a les 09:02

Un incendi s'ha declarat, la matinada d'aquest dilluns 26 de febrer, en un magatzem de Tortosa. El foc s'ha originat, per causes que s'estan investigant, a les 3 de la matinada en un magatzem situat al número 9 de la partida Horta de Pimpi. Les flames han cremat totalment l'habitacle i els objectes que hi havien dins i no hi han hagut persones ferides.El foc ha cremat el magatzem al 100% i els objectes que hi havia en el seu interior. Entre d'altres objectes, hi havia dues bicicletes, diverses eines i maquinària agrícola. També han cremat 400 quilos de llenya que es trovaben a l'exterior. Fins al lloc dels fets s'hi han traslladat quatre dotacions de Bombers, que han extingit el foc quan passaven 9 minuts de les quatre de la matinada.