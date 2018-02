Amposta promociona els productes de proximitat amb la carxofa com a protagonista

Diversos restaurants ofereixen menús que mostren la versatilitat d'aquesta hortalissa

Actualitzada 25/02/2018 a les 16:35

Arròs amb galeres i carxofa, caneló de carxofa o pastisset dolç farcit de carxofa. Aquests són només alguns dels tastos que s'han pogut degustar a la Festa de la Carxofa d'Amposta. En la 23a edició s'ha optat per tornar a organitzar la festa gastronòmica, ja de referència, en diumenge i no en dissabte, per poder sumar més visitants. L'esdeveniment vol acostar l'oferta culinària de proximitat al territori però també obrir-la als visitants de fora de les Terres de l'Ebre. De fet, fins a un centenar d'autocaravanes s'han acostat a Amposta aprofitant la jornada, en què s'han servit uns 8.000 tastos. L'alcalde, Adam Tomàs, creu que és una oportunitat per promocionar aquest producte estrella de l'horta del Delta de l'Ebre en la temporada d'hivern però també altres productes que l'acompanyen –com l'arròs o el peix-, a més del territori. Paral·lelament, fins al 18 de març, restaurants d'Amposta i del Poble Nou del Delta ofereixen menús on aquesta hortalissa es troba fins i tot a les postres.En la jornada d'aquest diumenge s'han servit al voltant de 8.000 degustacions de restaurant, a més de les del tast de l'ajuntament. El tiquet de la degustació del consistori, que val tres euros, inclou un plat amb dues carxofes a la brasa, una llonganissa, una baldana i una torrada de pagès. En canvi, els tiquets dels set restaurants participants, a dos euros, permeten tastar plats més elaborats, des del caneló de carn amb carxofa a plats sofisticats com la crema de formatge amb gules i compota de carxofa.Tomàs ha explicat que la Festa de la Carxofa, després de 23 anys de celebració, s'ha convertit en una jornada lúdica on no falta la música. A més, l'esdeveniment atreu visitants de fora de la comarca. «La prova és que tenim més de 100 autocaravanes que ens han visitat», ha explicat l'alcalde, que diu que els visitants van arribar a la ciutat divendres i que, per tant, també visiten la ciutat i l'entorn. En total, s'han habilitat 8.000 metres quadrats d'aparcament per a aquest tipus de vehicles. «Això representa que podem mostrar el producte de qualitat que tenim, i no només la carxofa, sinó tot el que l'acompanya, com l'arròs, el pop, les galeres, muscleres...», ha exemplificat Tomàs, que creu que tot plegat ajuda a mostrar l'atractiu turístic d'Amposta i el Delta de l'Ebre vinculat a la gastronomia.Els mateixos establiments que participen en la Festa també proposen un menú amb la carxofa com a protagonista en unes jornades gastronòmiques que han arribat a la quinzena edició i que s'allargaran fins al 18 de març. En aquests establiments, el menú es basa en aquesta hortalissa i s'hi pot trobar fins i tot com un dels components de les postres. Així, es pot degustar un farcellet amb saltat de carxofa, gula i gamba d'entrant, rissoto amb carxofa i bolets o una hamburguesa de bacallà i carxofa com a plat principal i acabar amb el toc dolç d'una crema catalana de carxofa o un coulant amb melmelada de carxofa.La producció de la carxofa al Delta de l'Ebre es concentra entre Amposta i l'Aldea i la varietat més cultivada és la blanca de Tudela, tendra i gustosa.