La Plataforma del Sénia exigeix que el govern espanyol assumeixi responsabilitats pels errors del disseny del Castor

L'associació ho reclama després que el ministre Nadal reconegués que el projecte era «massa gran, massa car i amb un error de disseny»

Actualitzada 24/02/2018 a les 17:47

La Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia exigeix que el govern espanyol assumeixi les responsabilitats «que no es van assumir en el seu dia», per l'autorització del Ministeri d'Indústria i Energia per la injecció de gas a la plataforma marina del Castor. El reclam de l'associació ve després que el ministre d'Energia, Álvaro Nadal, reconegués dimecres al ple del Congrés dels Diputats que el projecte era «massa gran, massa car i amb un error de disseny que va provocar tots els problemes que va provocar». La Plataforma també reclama que l'executiu de Mariano Rajoy demani a l'empresa el reintegrament dels diners que se li van abonar per renunciar a la concessió. A més, sol·licitarà els informes tècnics emesos «en relació als 'errors tècnics» davant del dubte que en puguin haver d'altres, encara no fets públics. D'altra banda, reclamarà al Ministeri d'Energia que compleixi amb la sentència del Tribunal Constitucional que anul·la la indemnització i que demani «el rescabalament dels diners recaptats indegudament als consumidors d'un projecte que ha acabat hipotecant tot un territori mediambientalment i econòmicament».La Plataforma considera que, amb les darreres declaracions de Nadal, «s'ha reconegut oficialment que el projecte tenia 'greus errors tècnics', sense desvelar quins», i assenyalen que es tracta d'una «responsabilitat concurrent entre el sector públic –l'Estat- i el sector privat –Escal UGS». El ministre d'Energia va fer aquestes declaracions quan responia a la pregunta plantejada pel diputat republicà de Tarragona Jordi Salvador sobre el calendari i els estudis previstos per procedir al desmantellament de les instal·lacions del projecte Castor. A diferència del relat que el govern del PP havia donat fins ara, Nadal va afegir l'argument d'un «error de disseny tan greu» com a causant dels terratrèmols que va portar al tancament de les instal·lacions.