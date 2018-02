Servei alternatiu per carretera a la R15 entre Móra la Nova i Pradell de la Teixeta per un problema elèctric

L'avaria s'ha produït pels voltants de les 07.00 hores d'aquest diumenge i afecta dos combois

Actualitzada 18/02/2018 a les 10:28

Un problema elèctric a la R15 obliga a fer servei alternatiu per carretera entre Móra la Nova (Ribera d'Ebre) i Pradell de la Teixeta (Priorat), segons informa Renfe. L'avaria s'ha produït pels voltants de les 07.00 hores del matí d'aquest diumenge a causa d'una incidència a les instal·lacions entre aquestes dues poblacions. Els tècnics d'Adif estan treballant a la zona però encara no hi ha previsió de restabliment de la circulació de trens. Segons l'aplicatiu de Rodalies hi ha dos combois afectats: el tren Riba-Roja d'Ebre (07.48 hores) – Estació de França (10.55 hores) i el tren Estació de França (06.13 hores) – Riba-roja d'Ebre (09.28 hores), que circula amb 35 minuts de demora.