La inestabilitat política i el 155 han aturat un estudi per calcular l'impacte dels atemptats de Barcelona a les empreses

Des de la patronal del Ripollès, impulsors de la iniciativa, reconeixen que a la demarcació «hi ha reticències» a contractar personal musulmà

Actualitzada 17/02/2018 a les 10:54

La inestabilitat política i l'aplicació de l'article 155 han aturat un estudi que pretenia calcular l'impacte que els atemptats de Barcelona i Cambrils havien tingut entre l'empresariat català. Es tracta d'una iniciativa de la Unió Intersectorial d'Empresaris del Ripollès (UIER), en col·laboració amb l'Associació d'Empresaris de les Comarques de l'Ebre (AECE). El gerent de la UIER, Josep Pascal, explica que els hauria agradat poder presentar el projecte a la consellera Bassa, però «va entrar a presó, i ara no es donen les circumstàncies polítiques per proposar aquesta iniciativa». Pascal també reconeix que encara «hi ha reticències» per part dels empresaris del Ripollès a contractar personal musulmà. «No diuen que no en volen, però hi ha la sensació que aquest col·lectiu ha perdut punts en el currículum, i prioritzen que no ho siguin», lamenta Pascal.