Una explosió en una finca destapa restes d'artilleria de la República Txecoslovaca

Una crema de rostolls en una zona agrícola va detonar accidentalment un artefacte militar

Actualitzada 15/02/2018 a les 19:39

Ahir a la tarda, a les 17.30 hores, els Mossos d'Esquadra van rebre un avís per una explosió accidental en una finca agrícola del terme municipal de Corbera d'Ebre. La detonació es va produir com a conseqüència d'una crema de rostolls en un camp del municipi de la Terra Alta.Al lloc dels fets es va traslladar una dotació de Mossos i dels TEDAX-NRBQ que van determinar que l'artefacte que va explotar era un projectil d'artilleria 105 mm model Schneider 1913, de fabricació francesa. Els agents, gràcies a diversos testimonis, van sospitar que els artefactes podien procedir de la Guerra Civil.Finalment, les investigacions han determinat que aquest material procedia de l'antiga República Txecoslovaca i que l'estaria utilitzant el bàndol republicà espanyol durant la Guerra Civil.Els equips de TEDAX-NRBQ juntament amb els GEDEX de la Guàrdia Civil van assegurar la zona i van localitzar altres restes d'artefactes militars reglamentaris. La zona, que es troba contaminada de més artefactes, es troba acordonada, ja que els agents seguiran treballant fins a assegurar que ja no hi ha més perill. Per la qual cosa, no es descarten noves detonacions controlades depenent de les noves troballes militars.