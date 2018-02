Els Bombers han rebut un avís a migdia per un incendi en un habitatge de la capital del Baix Ebre

Actualitzada 13/02/2018 a les 17:07

Els Bombers de la Generalitat han rebut un avís, a 14.15 hores, per un incendi a un habitatge del carrer d'en Serra número 11 a Tortosa. El foc s'ha declarat a la cuina, donde el propietari s'havia deixat una olla al fogons.L'home de 55 anys ha resultat intoxicat menys greu per inhalació de fum. El serveis sanitaris l'han traslladat a l'Hospital Verge de la Cinta per ser atès.