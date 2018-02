El consum de cocaïna va ser la causa de l'accident on van morir dos joves a l'N-340 a Amposta

El judici queda vist per sentència després que l'acusat defensi que no va consumir droga i negui que va tenir una actitud irrespectuosa o despreocupada

Actualitzada 13/02/2018 a les 20:49

L'acusat defensa el seu comportament

Peticions de pena màxima

Els amics i familiars pressionant

El judici contra el conductor que va provocar l'accident on van morir dos joves a l'N-340, ha quedat vist per sentència aquest dimarts després repassar les darrers proves pericials i de la declaració de l'acusat. Manuel Vicente Pérez ha insistit en què no havia pres droga, tot i el positiu en cocaïna que va donar. Pérez també ha volgut negar que tingués una actitud irrespectuosa o despreocupada després de l'accident i ha remarcat que va trucar de seguida al 112, va demanar ajuda policial i va col·laborar en tot allò que estava al seu abast. Les acusacions donen per provat el consum de cocaïna i han refusat l'argument que una roda de la furgoneta es rebentés abans del xoc frontal. Una de les advocades ha demanat a la jutge que tingui en compte l'agreujant de conducció temerària i que a la pena màxima de 4 anys per homicidi per imprudència, hi afegeixi un any més per dolo eventual. La defensa de l'acusat en demana l'absolució.La segona jornada del judici s'ha dividit en tres part. D'una banda, els metges forenses han ratificat que malgrat no es va fer cap prova en sang, el fet de donar positiu en saliva certifica la presència de la droga en sang així com que el consum hauria estat immediat, d'un màxim de 5 hores, i molt probablement entre 2 i 3 hores. En canvi, la quantitat de cocaïna consumida no s'ha pogut determinar. Els metges forenses treballen amb un valor de tall de 10 nannograms que serveix per diferenciar el negatiu del positiu en la prova però no es pot establir, com passa amb l'alcohol, si el consum ha estat elevat o ínfim amb aquest baròmetre.Tanmateix, les acusacions sí que han assenyalat que la taxa de cocaïna trobada en saliva a l'acusat va ser de 293 nannograms, molt per sobre dels 10 nannograms del tall, i també que hagués intentat posposar que els Mossos d'Esquadra li practiquessin la prova, com han testificat els agents.La defensa de Pérez, ha volgut relacionar el positiu de la prova de drogues amb dues extraccions odontològiques que se li van practicar a l'acusat dos dies abans de l'accident. Malgrat el lletrat del conductor ha assenyalat la lidocaïna –un dels components de l'anestèsia local-, com una substància que pot donar positiu en les proves de toxicologia, el testimoni del dentista no ha certificat que l'anestèsia local que utilitzen en les seves intervencions pugui tenir un efecte prolongat en el temps, ni ha volgut fer una comparativa de similituds d'aquesta substància amb la cocaïna.Un altre dels pèrits del laboratori toxicològic ha descartat que es puguin donar falsos positius en les proves salivals i ha assegurat que una altra de les substàncies detectades determina que la presència de drogues es va donar per consum i no per contaminació.La defensa de l'acusat ha demanat la impugnació de la cadena de custòdia de la prova perquè no va ser introduïda en les actuacions. També s'ha argumentat que les diverses patologies cardíaques i respiratòries que pateix Pérez fan poc recomanable la ingesta de cocaïna així com que en la revisió mèdica que se li va practicar després de la seva detenció, no s'hi van detectar símptomes propis del consum de droga – el seu ritme cardíac era baix, no presentava les pupil·les dilatades i tenia un estat d'ànim relativament tranquil-.L'advocat de Manuel Pérez ha intentat rebatre que el consum de cocaïna hagi estat la causa per la qual va perdre el control de la furgoneta que conduïa i va envair el sentit contrari, xocant frontalment contra la moto on viatjaven les dues víctimes. Una intensa discussió dels perits policials i de les parts ha ocupat bona part de la segona jornada del judici. El perit de la defensa ha volgut demostrar que una de les rodes hauria rebentat just abans de l'accident i que hauria estat la causa de la desviació del vehicle però els altres dos pèrits ho han rebatut per falta de marques en l'asfalt, per la trajectòria i per no haver-hi cap indici de maniobra evasiva de la furgoneta per controlar el vehicle i evitar el xoc.Manuel Vicente Pérez ha donat, responent només a preguntes del seu advocat, el seu testimoni dels fets. L'acusat ha explicat les seves malalties cardiovasculars i d'insuficiència respiratòria i ha assegurat que no és consumidor de cocaïna ni d'alcohol. Pérez ha relatat que tornava cap a Barcelona després de donar la paga i senyal per comprar un camió per a la seva empresa, quan va escoltar un «forta explosió» per acte seguit xocar amb la moto en què viatjava la parella que va perdre la vida.Els advocats de l'acusació han criticat que Pérez hagi inclòs per primera vegada i de manera inesperada aquest relat de l'explosió, que seria coincident amb l'argumentari pericial de la roda rebentada abans del xoc i no després com mantenen els altres pèrits.L'acusat també volgut desmentir que tingués una actitud despreocupada i irrespectuosa amb les víctimes. Ha relatat que ell mateix, i de seguida, va trucar al 112 i que va aturar dos patrulles de la Guàrdia Civil i els Mossos d'Esquadra que passaven per la N-340 en aquells moments, per demanar assistència. Segons el conductor, en cap moment es va negar a fer la prova d'alcoholèmia, que va donar negatiu, ni tampoc més tard la de drogues. Pérez ha explicat que va passar més d'una hora des que li van practicar la prova toxicològica els atestats dels Mossos fins que el van anar a detenir quan ja estava a punt de tornar cap a casa en un taxi que li havia facilitat la companyia asseguradora.L'home ha testificat que els Mossos que el van acompanyar al centre mèdic on va ser atès un cop detingut, li haurien dit «que no calia» fer una prova de droga en sang però els agents que han testificat en el judici van apuntar que ell mateix ho hauria declinat i que així consta en el document signat de rebuig.Pérez ha negat que es mostrés irrespectuós i ha volgut destacar que s'hauria preocupat per demanar celeritat en l'assistència mèdica que s'estava fent a una de les víctimes. «Vaig fer tot allò que podia», ha insistit davant la jutge.La defensa de Pérez demana la seva absolució, la fiscalia i dues de els acusacions li demanen a l'acusat 4 anys de presó per dos homicidis imprudents greus, que és la pena màxima contemplada en el codi penal, però l'advocada de la família de la noia morta, Leire Pina, ha demanat a la jutge que inclogui com agreujant el dolo eventual de conducció temerària, pel fet que circulava després d'haver consumit drogues i sent conscient que els efectes de la cocaïna afectaven en la seva capacitat de conducció, posant posar en perill altres persones. Per aquest motiu la tercera acusació demana per a Pérez, 5 anys de presó.Pina ha apunta que «la conducta, el comportament i els fets són mereixedors d'aquesta quantificació de conducció temerària» perquè tenia una consciència del perill en saber que suposava conduir sota els efecte d'aquestes substàncies. «El comportament posterior de trencar la mesura cautelar de no conduir, unit a la falta d'empatia i un comportament de menyspreu cap a les víctimes, ha de ser castigat», ha defensat la lletrada. Pina ha apuntat que malgrat que «la forquilla penal» de condemna que es pot demanar per aquests casos és petita, cal que es castigui amb «la pena màxima» mentre no es canvia el codi penal, com intenta «el moviment de masses de la ciutadania».De fet, els dos dies que ha durat el judici més d'un centenar de joves amics de les víctimes i familiars han estat a les portes dels jutjat penal de Tortosa clamant justícia per a la parella. L'arribada de l'acusat en furgó policial, des de la presó de Mas Enric, on compleix presó preventiva, han provocat els dos dies moments de forta tensió entre les joves concentrats que l'han rebut i acomiadat amb crits de «drogoaddicte» i «assassí».