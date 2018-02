Un repartidor destapa el contraban de tabac d'un veí de Mas de Barberans

La forta olor del paquet al magatzem de l'empresa de missatgeria va generar sospites

Actualitzada 08/02/2018 a les 15:12

La Guàrdia Civil de Sant Carles de la Ràpita ha intervingut sis quilos de tabac picat a un home de 60 anys, de nacionalitat romanesa i veí de Mas de Barberans.El dissabte, 3 de febrer, un treballador d'una empresa de missatgeria va alertar als agents dient que un dels paquets que tenien al magatzem desprenia una forta olor de tabac. Després de la intervenció de la mercaderia, la Guàrdia Civil va fer les gestions pertinents per localitzar i identificar el destinatari.Els agents van localitzar-lo i van obrir el paquet al seu davant. Aquest contenia sis bosses de plàstic transparent amb sis quilos de tabac picat, el qual no disposava de documentació de la seva procedència ni precinte intracomunitari.La Guàrdia Civil va determinar que la mercaderia s'havia adquirit a través d'internet, per la qual cosa es va formular una acta-denúncia per recessió de contraban, per comercialització i circulació de gèneres estancats.