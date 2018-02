El conductor i el copilot del vehicle sinistrat han resultat ferits lleus i han estat traslladats a l'Hospital Comarcal per revisar el seu estat de salut

Un turisme ha sortit de la via i ha quedat suspès sobre un marge de pedra després de topar contra una rotonda elevada de la carretera T-340, al terme municipal Amposta. Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís del sinistre quan passaven tres minuts de tres quarts de nou d'aquest dimarts al matí, justament al punt on conflueixen la carretera entre Amposta i Masdenverge amb la que condueix fins a Freginals. Després de sortir de la via, que es trobava força mullada per la pluja, el cotxe ha impactat contra un pi que es trobava a la part central de la mateixa glorieta abans de quedar penjant sobre el marge de pedra. Sortosament, el conductor i el copilot han resultat ferits lleus. Tots dos han estat traslladats a l'Hospital Comarcal d'Amposta per revisar el seu estat de salut.