Les precipitacions de neu es concentren aquest dimarts al sud del país, sobretot a les Terres de l'Ebre

Actualitzada 06/02/2018 a les 17:24

Carreteres tallades

Neu als Ports

Els episodis de neu es concentren aquest dimarts al matí al sud del país, sobretot a les Terres de l'Ebre. Per aquest motiu, a mig matí el Consell Comarcal de la Terra Alta ha decidit tancar les escoles i suspendre les rutes de transport escolar a la comarca, segons ha indicat el director general de Protecció Civil, Joan Delort. La neu en aquest comarca està caient a cotes relativament baixes, per exemple a Horta de Sant Joan, a 515 metres d'altura, ja s'han acumulat quatre centímetres de neu nova. La previsió és que al llarg d'aquest dimarts nevi entre la depressió central i el litoral de Tarragona i les comarques de l'Ebre, mentre que a la resta del país les precipitacions de neu han desaparegut i per avui ja no s'esperen més nevades.Els rius han augmentat els seus cabals per les precipitacions de neu i pluja dels darrers dies però, de moment, les crescudes no preocupen a l'Agència Catalana de l'Aigua, segons ha indicat Delort.La neu ha afectat aquest dimarts al matí 31 rutes escolars del Pirineu i la Terra Alta, amb un total de 713 estudiants afectats que no han pogut assistir a classe, segons el Departament d'Ensenyament.A la Terra Alta, el Consell Comarcal han anul·lat nou rutes i s'han tancat les escoles del Prat del Compte (5 estudiants) i a La Pobla de Massaluca (22). En total, 216 alumnes no han pogut arribar a l'escola. Les rutes anul·lades a la Terra Alta són Arnes-Bot-Gandesa, Caseres-Gandesa, Corbera d'Ebre-Gandesa, Horta de Sant Joan-Gandesa, La Fatarella-Gandesa, La Pobla de Massaluca-Vilalba dels Arcs-Gandesa i Prat de Comte-Pinell de Brai-Gandesa.D'altra banda, a Falset, no s'han efectuat les 8 rutes dels alumnes de l'Institut Priorat de Falset i l'Escola Antoni Vilanova de Falset, amb un total de 265 alumnes afectats.La neu ha obligat ja a tallar totalment la circulació per la carretera T-334, que uneix Horta de Sant Joan i Bot. Tampoc poden circular per la N-420 els vehicles de tercera categoria –camions i pesants- que cobreixen el trajecte entre Alcanyís i Gandesa, mentre que és obligatori l'ús de cadenes per als turismes en aquest tram. Les autoritats de trànsit, a més, recomanen extremar la precaució per circular per la TV-7231, entre Vilalba dels Arcs i la Pobla de Massaluca. Durant el matí, a més, una màquina llevaneu de la Diputació de Tarragona treballa en el tram de la T-330 que uneix Horta de Sant Joan i Arnes amb l'Aragó. En aquesta zona, precisament, la neu acumulada supera ja els 10 centímetres de gruix en alguns punts.El Parc Natural dels Ports acumulen ja més de 25 centímetres de neu des que va començar l’episodi de nevades, segons el Servei Metereològic de Catalunya. L'accès a Caro es troba tancat i s’obliga a l'ús de cadenes per poder accedir a la zona del Cargol i el Mascar.