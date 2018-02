Tres animals i tres persones ferides en un incendi a Tortosa

Una dona de 50 anys ha estat traslladada a l'Hospital Verge de la Cinta

Els Bombers de la Generalitat han rebut un avís a les 18.30 hores per un incendi en un xalet a la Font de Quinto de Tortosa. Al foc, que ja està apagat, hi han treballat tres dotacions de Bombers. Es desconeixen les causes que han provocat l'incendi.S'han vist afectades tres persones per inhalació de fum. Dues d'elles ha estat donades d'alta in situ mentre que l'altra, una dona de 50 anys ha estat traslladada a l'Hospital Verge de la Cinta. A l'incendi també s'han vist afectats pel fum dos gats i un gos, amb diagnòstic de caràcter greu.