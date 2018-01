Detenen un home buscat per l'assassinat de dos compatriotes lituans l'any 2002 a Bot

El sospitós havia canviat legalment el seu cognom en casar-se i està acusat dels delictes de detenció il·legal, assassinat i extorsió

Actualitzada 30/01/2018 a les 19:48

Agents de la policia espanyola han detingut a València un home de 49 anys, d'origen lituà, que tenia en vigor dues ordres de recerca i ingrés a la presó per dos assassinats a compatriotes comesos en l'any 2002 a Bot (Terra Alta). Segons que ha informat la policia, el detingut havia canviat legalment el seu cognom en casar-se, un fet que havia dificultat la seva detenció. Les mateixes fonts han afegit que la investigació va començar en tenir coneixement que podria trobar-se a València un ciutadà lituà amb dues ordres detenció i ingrés a la presó per l'Audiència de Tarragona el 2006 i per un jutjat de primera instància i instrucció des del 2009.Les acusacions pertanyen a les investigacions iniciades el 14 de gener del 2002, quan a la carretera 3301 al municipi de Bot va aparèixer el cadàver d'un home amb signes de violència. Arran del descobriment, les investigacions dels policies van permetre esbrinar que el sospitós formava part d'un grup de quatre persones, totes elles d'origen lituà, dedicades a extorsionar compatriotes, obligant fins i tot algunes dones a exercir la prostitució. Aquest grup podria haver participat en la mort del compatriota trobat a la carretera, segons aquestes informacions.El mateix 2002 al terme municipal de Bot va aparèixer un altre cadàver d'un ciutadà lituà al costat d'un vehicle calcinat. Les autoritats de Lituània havien comunicat la desaparició del ciutadà que aparèixer mort així com d'altres homes, entre ells el sospitós, haurien viatjat fins a l'estat espanyol.Ha estat 16 anys després dels fets que els agents han pogut comprovar la identitat del sospitós ja que s'havia canviat el cognom legalment en contreure matrimoni, establint un dispositiu de localització del fugitiu, en recerca des de l'any 2006. Els policies el van localitzar als voltants del seu domicili i va ser detingut com a presumpte autor dels delictes de detenció il·legal, assassinat i extorsió. El detingut, amb antecedents policials, ha passat a disposició judicial.