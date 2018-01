Llibertat amb càrrecs per una parella d'Amposta que robava amb violència

En quatre dies van robar en dues granges, una caseta de camp, una benzinera, un centre esportiu i un camió

Els Mossos d'Esquadra van detenir el passat dimecres un home i una dona, de 43 anys tots dos i veïns d'Amposta, com a presumptes autors de sis robatoris amb força. La parella va ser interceptada mentre circulava per la ciutat de matinada i duien al cotxe nombroses eines de camp que se'ls va decomissar per «la poca fiabilitat» de les explicacions que van donar sobre la seva procedència. Els agents van descobrir que les eines s'havien robat d'una caseta de camp de les rodalies d'Amposta. La parella va ser localitzada, hores més tard, sortint d'una deixalleria on havien anat a vendre diversos objectes que havien estat robats en dues granges i en un camió.Finalment es va acabar relacionant els detinguts amb altres dos robatoris amb força ocorreguts en una benzinera i un centre esportiu també d'Amposta. Tots els furts s'havien produït entre els dies 19 i 23 de gener al terme municipal de la capital del Montsià.Després de passar dijous a disposició del Jutjat d'Instrucció de guàrdia d'Amposta, se'n va decretar la llibertat amb càrrecs.