S'emporten la barrera del peatge de l'AP-7 a Tarragona i els detenen a l'Ampolla

Es van detenir dues persones, de 18 i 21 anys, acusats de diversos delictes entre ells per resistència a l'autoritat

Actualitzada 23/01/2018 a les 17:19

Els Mossos d’Esquadra van detenir, el passat diumenge, dos homes de nacionalitat marroquina i paraguaiana, de 18 i 21 anys i veïns de Barcelona com a presumptes autors d’un delicte contra la seguretat del trànsit al conduir sota els efectes de l’alcohol i les drogues, conducció temerària, danys i desobediència i resistència als agents de l’autoritat a la carretera AP-7, a l’alçada del municipi de l’Ampolla (Baix Ebre).Els fets van tenir lloc el mateix dia, cap a les 7 de la matinada, quan agents de trànsit, a l’autovia B-23 al terme municipal de Sant Feliu de Llobregat, van detectar un vehicle amb excés de velocitat, circulant a 133 km/h en un tram limitat a 80 km/h.La patrulla, que es va situar davant del turisme i amb el panell lluminós encès, li va donar l’ordre que s’aturés per tal de notificar-li la infracció, però el conductor va fer cas omís a les senyals. El cotxe va ultrapassar al vehicle policial i va començar a avançar, temeràriament i a gran velocitat, a tots els vehicles que circulaven tant per la dreta com per l’esquerra. El conductor va circular arribar a velocitats entre els 190 i els 210 km/h i amb les llums apagades, tot i que encara era fosc, posant en perill la vida de la resta d’usuaris de la via.En arribar al peatge de l’AP-7 en direcció Tarragona, no es va aturar i es va emportar la barrera pel davant. El turisme va provocar danys en altres vehicles durant la seva conducció temerària.Finalment, en una acció coordinada dels agents de trànsit de les tres regions policials van aconseguir aturar el turisme escàpol a l’alçada de l’Ampolla, a 160 kilòmetres del punt inicial de la infracció. Els agents van detenir al conductor, qui es va resistir donant puntades de peu i cops de puny als agents. També van fer sortir del vehicle els seus tres ocupants, un dels quals, un jove de 21 anys, que també va agredir als agents, motiu pel qual també va quedar detingut.La patrulla va procedir a realitzar la prova d’alcoholèmia i de substàncies estupefaents i va donar resultat positiu en totes dues, amb una taxa de 0,34 mg/l d’aire aspirat, quan la taxa permesa legalment que és 0,25 mg/l i positiu en cànnabis. Els detinguts van passar a disposició judicial i van quedar en llibertat amb càrrecs.