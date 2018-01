Detingut un jove pel robatori d'una vintena d'immobles a Sant Carles de la Ràpita

D'un domicili es va endur una escopeta que els Mossos van trobar en altres immobles assaltats que de vegades ocupava

Actualitzada 22/01/2018 a les 17:53

Els Mossos d'Esquadra han detingut un jove de 20 anys, de nacionalitat romanesa i sense domicili conegut, com a presumpte autor de 17 delictes de robatori amb força en domicilis i 2 més en trasters. Tots els immobles estan ubicats a la localitat de Sant Carles de la Ràpita (Montsià) i els seus propietaris van alertar que havien estat víctimes de furts, els passats mesos d'octubre i novembre. Es tracta principalment de segones residències que el detingut aprofitava per assaltar quan estaven deshabitats. Forçava els accessos i s'enduia principalment objectes de la llar, bicicletes, aparells electrònics i eines. Tres dels immobles on va robar, però, eren domicilis habituals i en un d'ells es va endur una escopeta que els Mossos van trobar després en un altre dels pisos assaltats. I és que en almenys en 4 domicilis també hi havia restes pròpies d'haver estat ocupats durant un temps i s'hi van trobar altres objectes procedents d'altres robatoris.El passat 17 de gener, el presumpte autor dels robatoris va ser detingut pels agents després que fos sorprès ocupant un domicili i en disposició de diversos objectes que havien estat sostrets en anteriors robatoris a altres habitatges.El detingut té antecedents policials per delictes contra el patrimoni. Després de passar a disposició del jutjat d'instrucció de guàrdia d'Amposta, el jutge n'ha decretat la llibertat amb càrrecs.