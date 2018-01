Mor un dels dos ferits en l'accident d'un ultralleuger la a part valenciana dels Ports

L'altre ferit es traslladat a l'Hospital de la Fe de la València amb cremades de segon grau

Actualitzada 19/01/2018 a les 15:49

Com ha confirmat la Guàrdia Civil de Castelló, un dels dos ferits en l'accident de l'ultralleuger d'aquest divendres al matí, a la part valenciana dels Ports, ha resultat mort. L'altre ha estat traslladat greu, amb cremades de segon grau, a l'Hospital de la Fe de València. L'accident s'ha produir a la Mola de Fitó, al terme municipal de la Pobla de Benifassà però a poca distància del terme de la Sénia. La zona només té accés a peu o per aire i per això s'ha optat per fer el rescat amb helicòpter. Es desconeix si la víctima mortal encara ha pogut ser sortir d'allí en vida. En un primer moment s'han activat fins a 6 dotacions dels Bombers de la Generalitat perquè es pensava que hi havia un incendi forestal però el fum l'ha causat l'accident de l'avioneta on només viatjaven aquests dos ocupants.