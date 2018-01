La Costa Daurada tanca el 2017 amb el rècord de 22,2 milions de pernoctacions

El territori ha rebut gairebé 6 milions de visitants, un 5% més que el 2016

Actualitzada 19/01/2018 a les 13:42

La Costa Daurada ha tancat l'any 2017 amb un rècord de 22,2 milions de pernoctacions i gairebé 6 milions de visitants -un 5% més que el 2016-, però amb previsions carregades d'incertesa per a aquesta temporada.Aquestes dades - elaborats per l'Observatori del parc científic i tecnològic de turisme i Oci de Catalunya- s'han fet públics avui a la fira turística Fitur de Madrid, segons informa la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de Tarragona (FEHT).El 'nucli dur' de la Costa Daurada -Salou, Cambrils i La Pineda de Vila-seca, concentra 12,1 milions de pernoctacions, fet que suposa un 5% més que el 2016.Lidera el visitant nacional, amb 10 milions de pernoctacions (+1,28%), seguit del francès, amb 2,45 milions (+1,32%) i el britànic, amb 2,25 milions, encara que perd un 4,6% respecte a la temporada passada.La resta de mercats estrangers creixen notablement: en quarta posició es troba el mercat rus amb un creixement del 27,4% (1.328.000 pernoctacions); l'holandès, amb un 10,9% més i 1.271.000 pernoctacions; l'alemany, 11,8% més i 813.000 pernoctacions i l'irlandès, amb un increment del 20,3% i 740.000 pernoctacions.També creix el mercat belga amb un 0,74% -ocupa la setena posició amb 406.000 pernoctacions-;l'italià (+18,3%) i 104.000 pernoctacions; el portuguès amb 88.000 pernoctacions (+ 34,6%) i, finalment, el nord-americà amb 57.000 pernoctacions (+37%).Per tipus d'allotjament, els hotels han augmentat les pernoctacions en un 7%, els càmpings un 4% i els apartaments un 2%.L'ocupació mitjana anual del sector turístic de la Costa Daurada ha estat d'un 58,4%, lo que representa un augment d'1,6% punts respecte al 2016, amb una mitjana de pernoctacions de 3,8 nits per visitant, sostinguda des del 2016.No obstant això, les previsions per a aquesta temporada vénen carregades amb la incertesa de diversos factors, assenyala el president de la FEHT, Eduard Farriol.A més de la inestabilitat política interna, Farriol destaca «la irrupció d'ofertes extremadament competitives de destins com Turquia, Tunísia o Egipte» o els «canvis profunds» -com el Brexit- «en mercats estratègicament clau per a nosaltres».Per contrarestar aquests factors, la patronal turística i el sector pública aposta forta per la promoció de la Costa Daurada.En aquest sentit, un dels actes més destacats serà l'estada de 200 agents de viatges de tot Espanya per descobrir la zona per terra i mar en un cap de setmana del mes de maig vinent.La promoció també inclou participar en fires internacionals, presentacions a operadors i agents de viatges a França, Alemanya, Regne Unit, Irlanda, Estats bàltics, Rússia i altres països de l'Europa de l'Est, com Ucraïna o Bielorússia.A més, s'introduiran les formacions sobre la Costa Daurada a través de les noves tecnologies a operadors i agents de viatge de diferents països europeus.Les principals novetats i inversions del sector privat se centraran en millores i renovacions, com per exemple, reformes integrals per pujar la categoria d'hotels de 3 a 4 estrelles i modernització a fons de càmpings i apartaments turístics.