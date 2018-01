Controlat l'incendi que afecta una zona forestal i camps d'oliveres a Tortosa

Onze dotacions dels Bombers de la Generalitat treballen en les tasques d'extinció

Actualitzada 17/01/2018 a les 10:48

Els Bombers de la Generalitat ha donat per controlat al voltant de les deu del matí l'incendi que afecta una zona forestal a Campredó, dins del terme municipal de Tortosa. Segons dades provisionals, el foc ha afectat més de dues hectàrees de massa forestal i camps d'oliveres abandonats, concretament a la zona de les Barraques. L'avís s'ha produït poc abans de dos quarts de vuit del matí i unes dues hores més tard el cap de l'incendi ha quedat aturat en una pista mentre que el vent no deixa avançar el flanc esquerre. A la cua, però, ha saltat un focus secundari. Segons els Bombers de la Generalitat, les flames estan concentrades a la barrancada i els efectius treballen per evitar la seva propagació. Fins al lloc, s'hi ha traslladat onze dotacions terrestres. Aquest matí, la zona hi bufa un fort vent.