Detingut per cometre cinc estafes en la compra venda de vehicles

Actualitzada 15/01/2018 a les 09:51

Els Mossos d'Esquadra de la Unitat d’Investigació de la comissaria de Nou Barris han detingut un home de 29 anys i de nacionalitat magrebina, com a presumpte autor d’un delicte d’estafa. L’arrestat presumptament ha comès un total de cinc estafes en la compravenda de vehicles a víctimes de Nou Barris, l’Hospitalet de Llobregat i Tortosa. L’individu contactava amb els venedors, els feia creure que havia fet una paga senyal a través del banc i posteriorment es feia enrere i els demanava el reemborsament.Els fets es remunten a sis mesos d’investigació que ha permès resoldre aquests cinc casos, en què les víctimes havien estat estafades per un import d’entre 600 i 900 euros cadascuna. El 9 de gener els agents van detenir l’estafador quan sortia d’un hotel de Barcelona.El detingut contactava amb persones que tenien anunciats vehicles a la venda, feia creure que s’interessava pel seu anunci i realitzava ingressos de paga i senyal pel caixer per tal de comprar-lo, en cap de setmana i amb el sobre buit, sense ni tan sols veure el vehicle. Un cop el venedor creia que havia rebut els diners perquè li apareixia la quantitat al seu saldo, l’estafador es tornava a posar en contacte amb ell per dir-li que s’havia tirat enrere i demanava que li retornés la paga i senyal, dient-li que es podia quedar un petit percentatge per les molèsties. El venedor, creient que disposava d’aquests diners, acabava retornant la paga i senyal al detingut fins que el dilluns el banc l’informava que, encara que li havia aparegut l’ingrés, aquest no estava confirmat fins a la comprovació del sobre.Segons han pogut comprovar els agents, el detingut duia un nivell de vida alt, residia durant certes temporades en diferents hotels del territori català i emprava diferents vehicles, fet que denota l’elevada activitat que duia a terme. Els investigadors van identificar l’autor i el van detenir el passat 9 de gener. El dia 11 de gener el detingut va passar a disposició judicial i va quedar en llibertat amb càrrecs.