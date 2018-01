Troben el cadàver d'un home en un embarcador del club nàutic d'Amposta

Té uns 70 anys i es desconeixen les causes de la mort

Actualitzada 13/01/2018 a les 16:20

El Mossos d’Esquadra han localitzat aquest dissabte al matí el cadàver d’un home d’entre 70 i 71 anys en un embarcador del club nàutic d’Amposta. Han rebut l’avís a les 11.45 del matí i a hores d’ara estan investigant les causes de la mort. El passat dia 8 de gener, els Mossos van rebre l’avís de la desaparició d’un altre home a la mateix localitat, però no es pot confirmar que siguin la mateixa persona. Segons la Guàrdia Civil, la persona desapareguda el dilluns passat té 78 anys.L'autòpsia i l'anàlisi dels efectes personals seran determinants per poder esclarir les causes de la mort així com la seva identitat. De moment, només ha transcendit que la víctima no tenia cabell, fet que corroboraria que es tracta d'un home d'edat avançada. Malgrat això, tant el regidor de Governació d'Amposta, Miquel Subirats, com els investigadors policials consideren encara que és prematur confirmar si es tracta de l'home de 78 anys que desaparegut des del passat dilluns i que estava sent buscat.Ha estat un grup de remers del Club Natació Banyoles qui ha trobat el cos surant a l'aigua quan baixaven el bot per iniciar un entrenament en un embarcador secundari. El moviment de l'estructura al trepitjar-la hauria fet adonar els esportistes de la presència del cos, segons ha explicat el regidor de Governació de l'Ajuntament d'Amposta, Miquel Subirats. Els responsables del Club Nàutic de la capital del Montsià han avisat immediatament la policia local que, al seu torn, ha notificat la troballa als Mossos i ha iniciat el desplegament dels serveis d'emergències i l'arribada de la comitiva judicial per efectuar l'aixecament del cadàver.Davant la presència de nombrosos esportistes menors d'edat, familiars i curiosos, els Mossos han acordat la zona i tapat amb lones l'embarcador durant les tasques d'aixecament del cadàver. Durant aquest cap de setmana es concentren a Amposta uns 400 remers d'arreu del país que participen en la II Bandera Catalana així com regates preparatòries i de promoció organitzades per la Federació Catalana de Rem.