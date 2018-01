El moviment veïnal per una AP-7 gratuïta torna a tallar l'N-340 a les Cases d'Alcanar

Una cinquantena de persones participen en la primera protesta del 2018

Actualitzada 13/01/2018 a les 22:55

Una cinquantena de persones han participat aquest dissabte a la tarda a les Cases d'Alcanar (Montsià) en un nou tall de la carretera N-340 per demanar la gratuïtat de l'autopista AP-7. Aquest ha estat el tall número 177 i el primer del 2018, amb el qual el col·lectiu dona per iniciat el tercer any consecutiu de reivindicacions. El portaveu del moviment veïnal, Llorenç Navarro, ha destacat a l'ACN que la prioritat no és la quantitat de persones que participen a la protesta, sinó «el missatge de continuïtat» de la reivindicació. «Ja n'hi ha prou de pagar», ha denunciat, recordant que ja s'ha amortitzat 157 vegades aquest tram de l'AP-7, entre l'Hospitalet de l'Infant i Alacant.El moviment veïnal transversal per una AP-7 gratuïta segueix aquest 2018 una lluita que va iniciar a finals de 2015 per aturar la sinistralitat de l'N-340, però també contra les mesures que el Ministeri de Foment va començar a aplicar al tram de les Terres de l'Ebre per millorar-ne la seguretat, com la construcció d'onze rotondes, limitació de velocitat a 80 quilòmetres per hora i prohibició d'avançaments en llargs trams amb 66 quilòmetres de línia contínua. «Volen que ningú circuli per aquí», ha lamentat Navarro sobre les obres a la N-340. Una intenció que amagaria, segons el portaveu de la plataforma, que els conductors optessin –i paguessin-, per circular per l'AP-7.En aquest sentit, Navarro considera que s'està rendint «pleitesía» a l'empresa concessionària del peatge, en comptes de fer realitat unes «infraestructures dignes» a la zona. El desviament del trànsit pesat per l'autopista amb bonificacions parcials, que segueix sense data d'aplicació, tampoc satisfà els activistes de l'N-340. El col·lectiu també s'oposa al possible impost conegut com la vinyeta, que veu com una privatització encoberta de la via pública.Des d'aleshores, l'entitat ha dut a terme 177 talls de carretera, habitualment els dijous a la tarda i en diferents punts de la carretera nacional. Durant aquests mesos d'hivern les accions reivindicatives s'alternen a l'Ametlla de Mar i a Alcanar i es fan en dissabte perquè Interior els autoritza a tallar la via a quarts de quatre de la tarda.