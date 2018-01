Dos propietaris de la Fatarella comencen a plantar tòfona negra

Diversifiquen els seus cultius perquè la resta de produccions tenen preus «rebentats»

Actualitzada 11/01/2018 a les 20:16

La Fatarella, a la Terra Alta, comença a plantar tòfona negra. Dos propietaris forestals han rebut al 2017 un ajut dels fons Gestió Forestal Sostenible del Departament d’Agricultura i han començat amb els primers treballs per replantar els terrenys amb carrasques.Cinc sol·licituds fetes per a fer reforestacions i neteja de boscos s’han denegat però s’han atorgat aquestes dues subvencions per a la producció de tòfona negra, que poden arribar als 4.000 euros per hectàrea en dues anualitats. L’associació de propietaris forestals del municipi recorda que hi haurà aviat una nova convocatòria d’ajuts. Els poden sol·licitar els propietaris forestals que es s’han adherit al pla, aprovat a finals de 2016 a la Fatarella, per aprofitar els espais forestals i produir biomassa, recuperar l’apicultura i cultivar tòfona.Òscar Descarrega, un dels dos propietaris de la Fatarella que ha rebut l’ajut, ha assegurat que s’ha animat a diversificar el seus cultius –reconvertirà un dels tres terrenys que té– perquè la resta de produccions estan amb els preus «rebentats». «Tot el que tenim per aquí, l’ametlla, l’avellana, l’oliva, un any té bon preu i penses que et salvaràs i l’any següent a terra. Acabes desmoralitzat i amb això es parla de preus molt elevats, que poden arribar al 600 euros per quilo», ha explicat.El negoci però requereix paciència. L’Òscar s’ha conscienciat que fins d’aquí 5 o 6 anys no trobarà res. «Va per a llarg tot i que també et diuen que s’estan rebaixant els anys de tardança per començar-ne a trobar però es una cosa nova i estem una mica a l’expectativa», ha apuntat. Aquest temps li servirà per instruir gossos o porcs, animals amb flat capaços de detectar les tòfones.Amb el primer ajut, que li ha concedir el fons de Gestió Forestal Sostenible del Departament d’Agricultura, ha començat a arrencar els arbres que tenia a la finca, l’arranjarà i preveu tenir plantades abans de l’estiu les noves carrasques. La producció de tòfona negra es pot fer també amb la plantació de roures, però Descarrega ha optat per la carrasca perquè és de fulla perenne.Aquest 2018 hi haurà una nova convocatòria d’ajuts, a la qual també optarà per rebre la segona part de la subvenció per fer el tancat de la finca i protegir-la dels animals salvatges. A la Fatarella hi ha, segons el pla tècnic de gestió i millora forestal de la Fatarella, 800 hectàrees aptes per produir tòfona negra.