L'inquilí ha estat atès per un atac d'ansietat i un tècnic haurà de valorar quan es podrà accedir a la casa

Actualitzada 10/01/2018 a les 21:55

Aquesta tarda, cap a les 16.39 hores, els Bombers han rebut un avís per un incendi a la teulada d'una casa al carrer Sant Josep número 6, a Móra la Nova (Ribera d'Ebre). El foc s'ha originat a les golfes i les ha cremat completament. Tot i que no hi ha hagut cap ferit, els serveis sanitaris han atès l'ocupant de l'habitatge per un atac d'ansietat.A l'incident, han quedat afectades dues bigues del terra i l'Ajuntament del municipi ha sol·licitat la visita d'un tècnic per tal faci una inspecció i valori quan es pot tornar a entrar a la casa. La resta d'habitatges no s'han vist perjudicades.