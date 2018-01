Tortosa i Amposta es desvinculen del grup Sagessa

La societat GINSA anuncia la seva sortida de l'accionariat dels tres centres ebrencs que implica la recol·locació de 33 treballadors i l'acomiadament de 5

Actualitzada 09/01/2018 a les 20:43

La societat GINSA, AIE, integrada dins del grup Sagessa, es desvincula definitivament de la gestió dels hospitals de titularitat municipal de Tortosa –Hospital de la Santa Creu de Jesús i Clínica Terres de l'Ebre- i Amposta –Hospital Comarcal del Montsià així com els centres i serveis de la Fussmont, com la residència d'avis-. L'assemblea general de la societat, amb representants de totes les institucions que la composen, ha anunciat que els seus membres van arribar a un acord mutu el passat 27 de desembre que autoritza la sortida de l'accionariat. Mentre que en el cas dels centres tortosins la desvinculació es va fer efectiva el passat 31 de desembre, en el cas d'Amposta serà aquest dijous, 10 de gener. Amb motiu d'aquesta sortida, que suposarà «una disminució del 23%» de la seva facturació, GINSA anuncia en el mateix comunicat una reestructuració de la societat «a les necessitats actuals». Això, addueix, suposarà extingir cinc contractes de treball i recol·locar 33 professionals –la majoria dels serveis i manteniment- als diferents centres del grup. Actualment, la societat disposa d'una plantilla formada per 350 treballadors.





De moment i per fer efectiva la transició, GINSA ha anunciat que continuarà prestant els «serveis indispensables» durant el temps «estrictament necessaris» per facilitar el traspàs i migració de sistemes que «garanteixi la correcta prestació dels serveis públics d'aquestes entitats i un procés de desconnexió progressiu i ordenat». Així ho han acordat els ajuntaments que fins ara formaven part de la societat en el marc d'un acord que ha permès la seva sortida «pactada, negociada i amistosa», que requeria la unanimitat de tots els seus membres, segons ha reconegut l'alcalde d'Amposta, Adam Tomàs. On no hi ha hagut acord, però, és en la part proporcional del cost de la plantilla que donava suport als centres i que els municipis haurien d'assumir. En aquest cas, ha acordat posar el cas en mans d'un arbitratge. Amposta, però, ja ha anunciat que subroga una vintena de treballadors que assumirà Fussmont així com alguns de manteniment –s'ha ofert també a d'altres que estaven a Reus poder tornar a Amposta-.





Malgrat que el comunicat tanca fent palès el balanç «molt positiu» del treball conjunt al llarg del temps en el desenvolupament sanitari i de l'atenció social, la voluntat dels ajuntaments de Tortosa i Amposta d'abandonar la societat del grup Sagessa havia estat manifestada públicament de forma prèvia i reiterada pels respectius alcaldes. El de la capital del Montsià, ho va avançar en una entrevista concedida a l'ACN l'estiu de l'any 2016. Els escàndols judicials i financers a l'entorn del conglomerat de gestió sanitària capitanejat per l'Ajuntament de Reus, o la destitució del director general que va deixar sense gerent el centre ampostí, van acabar per deteriorar la confiança dels ajuntaments ebrencs, titulars dels centres hospitalaris i sociosanitaris que gestionava.

«Sagessa havia tingut cert sentit durant molts anys per desplegar un sistema social i sanitari a les Terres de l'Ebre que la Generalitat no podia organitzar al seu dia. Però la Generalitat té una estructura pròpia des de 2003 que ha anat creixent, no té sentit que tinguéssim el centre de gestió a Reus», ha subratllat Tomàs. La proximitat, recorda, és clau. «Començava a resultar feixuc malgrat la predisposició des de Reus. Volíem més independència de gestió i informació: això ens acaba de convèncer que hem de ser nosaltres mateixos i tenim marge econòmic per a l'autogestió», ha afegit.





En el cas d'Amposta, la societat prestava serveis valorats en 1,6 milions d'euros, que el consistori està ja treballant per assumir amb la creació d'una nova estructura de compres o el sistema informàtic. Així doncs, seran els mateixos ajuntaments els que, de moment, continuïn assumint la gestió dels centres després de que la proposta efectuada pel conseller de Salut destituït, Toni Comín, de crear una empresa pública territorial que ho assumís, davant la impossibilitat jurídica que fos l'ICS directament, no va acabar de convèncer els municipis. L'aplicació de l'article 155 va acabar trucant possibles modificacions o acords posteriors. Tomàs, en aquest sentit, ha precisat que la voluntat és continuar treballant amb la Generalitat en aquesta mateixa línia, però ha recordat la necessitat de que, com a contractant dels serveis sanitaris d'aquests equipaments municipals, no només assumeixi la gestió sinó també el passiu que arrosseguen. «Tenim préstecs que paguem amb el que la Generalitat ens compra i no té sentit que deixem l'activitat i assumim nosaltres els préstecs. Ens agradaria que la Generalitat entrés, però ha d'assumir els passius», ha tancat.