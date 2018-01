Els Mossos d'Esquadra denuncien un caçador furtiu d'ocells al Montsià

L’home havia capturat mig centenar d’aus protegides amb un art de caça prohibit

Actualitzada 09/01/2018 a les 17:43

Els Mossos d’Esquadra van denunciar el passat dijous, 4 de gener, un veí de la Galera (Montsià) per practicar la caça furtiva d’ocells en una finca del terme municipal de Godall. Aquell mateix dia al matí, els agents van sorprendre l’home mentre caçava ocells mitjançant un art de caça anomenat 'filat' o 'piqueta'. Aquest sistema consisteix en l’ús d’una xarxa abatible de petites dimensions que envolta una piqueta d’aigua que actua com a esquer, mentre des d’un amagatall el caçador observa i acciona la xarxa per a la captura dels ocells. Els agents van intervenir l’art de caça i 83 ocells -50 dels quals són protegides- i van denunciar l’home per caçar aquestes espècies amb arts de caça prohibides.