Nadal a la plataforma de Casablanca

Javier Blanco porta 5 anys treballant a la plataforma de Repsol i aquestes festes les passarà al mar

Redacció

Actualitzada 03/01/2018 a les 15:12

Repsol ha engegat una campanya 'Històries de Nadal' en homenatge a totes les persones que treballen durant aquestes festes tan senyalades.



Javier Blanco és una d'elles. Porta 5 anys treballant a la plataforma petrolífera de Casablanca, situada a 52 km de la costa de Tarragona. Per aquests dies, «el menjar és especial i intentem variar l'horari dels menjars per estar tots junts», asegura Blanco. Es decoren les estàncies i també «ens vestim més elegans per compartir la nit de nadal o per menjar-nos el raïm», confesa.



Els cuiners i, especialment, el panader durant aquestes dates s'esmeren molt per a que mengem molt bé i ens regalen un tortell de Reis. «Espero que no em toqui la fava!».



Javier està acostumat a estar 15 dies a casa i 15 dies a la plataforma, per lo que és fàcil que tingui que passar les festes nadalenques al mar. De fet, aquestes no són el seu primer Nadal a Casablanca.



Durant aquestes festes, els tornes es redueixen per tal de que ningú passi aquestes dates lluny de la seva família. «Compartir 24 hores durant 14 dies seguits amb els teus companys de feina, fa que ells es converteixin en la teva segona família», comenta Blanco.



L'activitat de la plataforma segueix com a qualsevol altra data, pero amb una mica més d'esperit nadalenc.