Quatre persones resulten ferides en una sortida de via d'un cotxe a Ulldecona

E.S.

Actualitzada 02/01/2018 a les 15:10

Quatre persones han resultat ferides menys greu, la matinada d'aquest dimarts 2 de gener, en un accident amb un únic vehicle implicat a Ulldecona. El sinistre s'ha produït a les 3.27h al punt quilomètric 7,39 de la TP-3311, on un turisme ha patit una sortida de via.



Com a conseqüència de l'accident, quatre persones han resultat ferides menys greu. Dos dels afectats han estat traslladats a l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa, mentre que els altres dos s'han evacuat a l'Hospital Comarcal d'Amposta. El SEM s'ha traslladat al lloc dels fets amb dues unitats.