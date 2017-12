El cos que va aparèixer al port de la Ràpita és d'un home de 43 anys

La policia judicial de la Guàrdia Civil ha identificat el cadàver

Actualitzada 31/12/2017 a les 17:31

El cos que va aparèixer dissabte al port esportiu de Sant Carles de la Ràpita (Montsià) és d'un home nascut a Sabadell el 1974, sense domicili conegut i que freqüentava la zona. La víctima mortal respon al nom i inicials Jorge C.M., segons ha informat la policia judicial de la Guàrdia Civil a Tortosa, responsable d'identificar el cadàver, l'autòpsia i l'anàlisi de les empremtes. El cos va aparèixer a la zona passades les 11 hores del matí, quan un entrenador de rem va donar l'avís que hi havia un cadàver surant. Els Bombers de la Generalitat van rescatar-lo en una operació on també van participar els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil, que es fa càrrec de la investigació per esbrinar les causes de la mort.