Dos detinguts a l'Ametlla per robar a l'AP-7 amb el mètode 'punxa-rodes'

Els arrestats acabaven de cometre un furt a dos ciutadans alemanys a l'àrea de servei de l'Hospitalet de l'Infant

EFE

Actualitzada 29/12/2017 a les 18:37

Els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes, de 43 i 44 anys, com a presumptes autors d'un delicte de furt a l'interior de vehicle per robar a l'AP-7 punxant les rodes dels vehicles de les seves víctimes, informa avui la policia autonòmica.



Els fets van passar al voltant del migdia d'ahir, quan la policia va rebre l'avís d'un furt ocorregut a l'Àrea de Servei de l'Hospitalet de l'Infant, de l'autopista AP-7.



Dos ciutadans alemanys van denunciar que havien patit un furt per part dels ocupants d'un vehicle que havia fugit en direcció sud.



Segons les víctimes, havien parat una estona a l'àrea de servei i van deixar el vehicle estacionat i tancat. Quan es disposaven a continuar el viatge, van observar que una de les rodes del vehicle estava punxada i mentre la canviaven van ser advertits per uns testimonis que un home els acabava de sostreure unes motxilles de l'interior del vehicle sense que s'adonessin.



Moments després, una dotació policial va detectar el vehicle fugit, ocupat per tres homes, circulant a gran velocitat per la mateixa autopista, aquesta vegada en sentit nord.



Els agents van fer senyals al conductor per tal que s'aturés, però va fer cas omís i va continuar fins a la sortida de l'autopista a l'Ametlla de Mar.



Abans d'arribar al peatge es va aturar, els tres ocupants van abandonar el vehicle i van iniciar la fugida a peu en direcció a la població. Finalment, els Mossos amb la col·laboració de la Policia Local de l'Ametlla de Mar van aconseguir detenir dos dels fugitius que ja havien accedit al nucli urbà de la població.



En el registre dels dos detinguts i del vehicle en el qual viatjaven es van recuperar els efectes sostrets a les víctimes: dues motxilles amb efectes personals, un iPad, les escriptures d'un immoble i més de 9.000 euros en efectiu, que van ser retornats als seus propietaris.



La investigació continua oberta per localitzar el tercer implicat i els dos detinguts, de nacionalitat algeriana, veïns de Barcelona i amb nombrosos antecedents policials, passaran les pròximes hores a disposició judicial davant el jutjat d'instrucció en funcions de Tortosa.