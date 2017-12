USPAC denuncia la «deixadesa» de la Direcció General dels Mossos amb el sector de Trànsit de Móra d'Ebre

Es queixen de «precarietat laboral» i posen d'exemple haver d'utilitzar una furgoneta amb 500.000 km i que «emet fums tòxics a l'interior»

El sindicat de Mossos d'Esquadra USPAC denuncia la «deixadesa», l'»abandonament» i les «males praxis» de la Direcció General de la Policia i el cap del sector dels agents de Trànsit de Móra d’Ebre. En un comunicat, el sindicat critica les condicions de «precarietat laboral, sumades a les pèssimes gestions i planificacions per part dels seus comandaments», des que la Generalitat té «en ment abandonar el sector de Móra d’Ebre, sense reemplaçar efectius ni dotar-ne de nous», assenyalen. L'USPAC demana a la Comissaria General de Mobilitat i a la Direcció General de Policia que «no menyspreïn» aquest sector de trànsit i que «garanteixin la seguretat viària a les comarques de la Ribera d'Ebre i de la Terra Alta» amb «un servei de qualitat». El sindicat enviarà la denúncia a tots els alcaldes de les poblacions afectades per l'»abandonament d'aquest sector».



L'USPAC avisa de les condicions insegures en què els agents d'aquest sector realitzen els talls a la N-340 durant les mobilitzacions per l'alta sinistralitat de la carretera. El sindicat lamenta que aquest servei s'hagi de realitzar en motocicleta «sigui quina sigui la climatologia» i que «moltes vegades» ho hagi de fer un agent sol, mentre que el sector de Tortosa el cobreix en cotxe, segons el comunicat.



El sindicat amenaça de denunciar els responsables de donar les ordres «si mai succeeix algun accident o similar» i els insta a revisar les actes del Consell de la Policia, en què el que era cap dels Mossos d'Esquadra, el major Josep Lluís Trapero, va assegurar que ningú havia de patrullar sense el seu binomi, segons recull el sindicat.



Altres mostres de la «precarietat» d'aquest sector és disposar d'una furgoneta amb gairebé mig milió de quilòmetres i que «emet uns fums molt tòxics per la zona del conducte dels difusors d'aire», una situació que titllen d'»insuportable». A més, assenyalen que tres PDA estan avariades i que una d'elles és de les que es va adquirir de segona mà de Correus. Amb aquests dispositius electrònics, els agents comproven la documentació dels vehicles, entre altres funcions. L'USPAC també lamenta que en moltes ocasions es deneguin els canvis voluntaris entre agents de la mateixa categoria.



Móra d'Ebre és una de les sis comissaries de les quals la Direcció General es van plantejar l'any passat eliminar progressivament les unitats de trànsit en un pla a deu anys vista. La idea era no treure ni l'especialitat ni la destinació als agents actuals, però no convocar noves places. Ara bé, la Direcció General es va comprometre l'any passat amb el municipi que, de moment, la Unitat de Trànsit es mantingués a la comissaria de Móra d'Ebre, compartida amb Tortosa, segons va informar el consistori.