ERC i el PDeCAT aproven les mocions de censura als consells comarcals del Baix Ebre i el Montsià i aparten el PSC

La demòcrata Sandra Zaragoza i la republicana Carme Navarro assumeixen la presidència dels ens comarcals fins a final de legislatura

Actualitzada 27/12/2017 a les 15:52

ERC i el PDeCAT han aprovat aquest dimecres les mocions de censura contra els presidents socialistes dels consells comarcals del Baix Ebre i el Montsià, Enric Roig i Francesc Miró, respectivament. Al Baix Ebre, la moció de censura ha prosperat amb 16 vots a favor i 6 en contra. Els socialistes han fet molts retrets pel que consideren «una traïció i un engany» dels republicans amb qui han governat fins ara i han qüestionat la futura «bona entesa» de les dues formacions polítiques al territori. Roig ha rebutjat que el 155 o l'empresonament i exili del Govern sigui la justificació per trencar el pacte que tenien amb Esquerra i ho ha atribuït a «mecàniques locals de Tortosa i certes aspiracions lícites de consellers per ressituar-se». La nova presidenta del Baix Ebre és Sandra Zaragoza i del Montsià, Carme Navarro, que ja havia liderat l'ens comarcal fins al juny. Al consell del Montsià la moció ha prosperat amb 18 vots a favor, 5 en contra i dues abstencions.



«Dia trist» per als consellers comarcals del PSC al Baix Ebre per una moció de censura que els ha tret la presidència de l'ens comarcal i també els ha apartat de l'equip de govern. El ja expresident Enric Roig ha assenyalat que és la primera vegada que s'utilitza aquest recurs en els gairebé 30 anys d'història del consell i que s'ha tret un president, fruit «d'un acord estable», per uns motius «sobradament rebatuts». «És una excusa el famós article 155 i respon més a conjuntures internes dels partits i al fet que jo sigui el candidat a l'alcaldia de Tortosa, fet que vol dir que des de Tortosa s'ha pressionat», ha defensat Roig. L'expresident s'ha mostrat disposat a seguir treballant en benefici de la comarca des de l'oposició i ha tingut agraïments per la feina i el suport dels treballadors del consell comarcal.



La nova presidenta del consell comarcal del Baix Ebre, Sandra Zaragoza, s'ha mostrat empàtica amb els vots en contra a la moció i ha destacat el «to constructiu i positiu» que han tingut els socialistes de cara al futur de l'ens comarcal. «Havíem de ser coherents i avui és un reflex del que passa ala nostra societat», ha apuntat.



Al Montsià, la moció de censura impulsada pel PDeCAT i ERC ha tingut 18 vots de suport, 5 abstencions -dels consellers del PSC- i dues abstencions –de PP i Entesa-. La republicana Carme Navarro ha rellevat el socialista Francesc Miró. Els demòcrates i els republicans han avingut a què la força més votada a cada consell comarcal sigui qui assumeixi la presidència fins al final de la legislatura.