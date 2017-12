La sentència apunta que no existien raons d'urgència ni necessitat per abonar 1.350 MEUR a Escal UGS i carregar-los als consumidors durant 30 anys via reial decret llei

Actualitzada 22/12/2017 a les 18:52

El pagament de la indemnització de 1.350 milions d'euros aprovada pel govern espanyol per indemnitzar l'exconcessionària del projecte Castor i l'operació financera posterior per carregar el rebut als consumidors al llarg de 30 anys són inconstitucionals. Una sentència del Tribunal Constitucional (TC) -arran dels recursos presentats pel Govern, el Parlament i el PSOE- ha anul·lat bona part del reial decret-llei 13/2014, amb el qual l'executiu espanyol va aprovar pretendre resoldre per la via ràpida l'extinció de la concessió després de la renúncia presentada per Escal UGS, en mans majoritàriament del grup ACS. Segons el text, però, no existien «raons d'urgència i necessitat» per utilitzar aquesta figura legislativa, que a la pràctica blinda la norma i eludeix el procediment administratiu. Si bé accepta la constitucionalitat de la hibernació i l'atribució del manteniment a Enagás davant la «complexa situació del projecte», el TC qüestiona que el govern espanyol imposés el pagament de la indemnització de forma gairebé imminent, amb un sol pagament abans de 35 dies hàbils.